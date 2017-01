Bambino conteso, oggi la madre in tribunale

TORINO, 26 GENNAIO - Nina Kuluz, la donna croata che nell'aprile 2011 aveva fatto ritorno al proprio Paese d'origine insieme al figlio minorenne, dopo che un tribunale italiano aveva affidato il bambino al padre, è oggi comparsa in aula nel processo in cui è imputata per sottrazione di minore.

Alessandro Avenati, genitore del bambino e concessionario d'auto di Moncalieri (TO), è riuscito a ritrovare il figlio e la moglie a Spalato, nel settembre del 2016, dopo anni di ricerche. L'uomo aveva mobilitato i canali diplomatici, creato una pagina su Facebook e ottenuto l'emanazione di un mandato di arresto internazionale per rintracciare la donna, in fuga tra Bosnia e Croazia.

Presenti in aula al fianco della donna l'avvocato Letizia Ferraris ed il console croato. La Kuluz, benché arrestata, non ha subito l'applicazione di misure cautelari ed è pertanto a piede libero. Il bambino, invece, è ancora in Croazia dove è stato affidato ai nonni materni e sarà restituito al padre il prossimo 27 giugno, come stabilito da un tribunale del luogo.

La sottrazione di minore, nell'ordinamento italiano, è un reato punibile con la reclusione fino a tre anni.

Paolo Fernandes