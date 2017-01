Bari, 5 rapine in 90 minuti: arrestato 36enne

BARI, 2 GENNAIO - Ha commesso cinque colpi nel giro di un’ora e mezza, dopo aver rubato una Fiat Punto da un condominio. E’ finito in manette un uomo di 37 anni a Bari, R.D.G, già noto alle Forze dell’ordine. I tentativi di furto sarebbero avvenuti tra i quartieri di Carrassi e Japigia.

L’uomo è finito in carcere nella mattinata del 30 dicembre con l’accusa di rapina aggravata continuata e tentata rapina. Aveva in precedenza minacciato con la forza la proprietaria dell’auto, utilizzata come mezzo per la riuscita degli atti criminosi. Avrebbe colpito inizialmente un tabacchi, tra le 9 e le 10.30, tuttavia senza successo data la reazione del proprietario. Poi lo scippo ad una signora a Japigia ed ancora una lavanderia ed un distributore di carburante.

E’ stato intercettato successivamente in Via Archimede, in possesso dell’auto rubata, del coltello e di una parte del bottino ottenuto, vicina alla cifra di 200 euro.

foto da: norbaonline.it

Cosimo Cataleta