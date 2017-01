Bari, bambino di due anni muore ucciso dai cocci di un piatto andato in frantumi

BARI, 04 GENNAIO - Tragedia a Putignano, in provincia di Bari. Un bambino di due anni è morto a seguito di un incidente domestico. Stando alla ricostruzione della vicenda, il piccolo era a tavola con i genitori per cena, quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto trascinando con sé un piatto che è andato in frantumi. I cocci gli hanno reciso la vena carotide. Inutile la corsa disperata in ospedale. Accompagnato dai genitori al nosocomio “Santa Maria degli Angeli” di Putignano, il piccolo è stato poi trasportato all’ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» di Bari, dove è deceduto nella notte.

La Procura, per prassi, ha disposto il sequestro della salma nominando un medico legale per accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri.

I primi risultati sono già stati riferiti alla pm di turno, Lydia Catella, che deciderà riguardo all'opportunità di procedere facendo eventuali ulteriori accertamenti.

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica