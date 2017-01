Bari, è morto il bambino di due anni che ingoiò una gomma da masticare

BARI, 25 GENNAIO - È morto questa notte il bambino di due anni che dallo scorso 27 dicembre era ricoverato presso la struttura ospedaliera Giovanni XXIII in coma irreversibile dopo aver ingerito una gomma da masticare, che gli provocò un blocco respiratorio.

Il piccolo fu trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici riuscirono a rimuovere il corpo estraneo che aveva ingerito. Da quanto si apprende dai media locali, il bambino sarebbe rimasto molto tempo senza poter respirare e avrebbe riportato danni cerebrali irreversibili. Da quel giorno è rimasto in coma profondo senza mostrare mai cenni di ripresa. Al momento non è certo se verrà disposta un'autopsia.

Il drammatico episodio è avvenuto nel periodo delle festività natalizie, durante una passeggiata in un centro commerciale della zona. Una gomma da masticare restò intrappolata nella gola del minore e fu necessario chiedere l'intervento dei soccorsi sanitari perché nonostante i tentativi dei genitori e di alcuni passanti, le vie respiratorie non riuscirono ad essere liberate dal chewing-gum.

Luigi Cacciatori

Immagine da borderline24.com