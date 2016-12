Bari, prete invita fedeli alla messa in suffragio del boss ucciso

BARI, 26 DICEMBRE – Fanno discutere alcuni manifesti funebri affissi per le strade di Grumo Appula (Bari) con i quali il parroco invita i fedeli alla messa in suffragio del pugliese Rocco Sollecito, boss della 'ndrangheta ucciso il 28 maggio scorso a Montreal con colpi di arma da fuoco mentre guidava la sua Bmw bianca.

«Il parroco, don Michele Delle Foglie, spiritualmente unito ai famigliari residenti in Canada e con il figlio Franco venuto in visita nella nostra cittadina, invita la comunità dei fedeli alla celebrazione di una santa messa in memoria del loro congiunto», così recita il testo del manifesto apparso nel comune pugliese che annuncia la liturgia del 27 dicembre.

Nel giugno scorso, vista la caratura criminale, il Questore di Bari vietò i funerali a Grumo, obbligandoli a celebrarli all'alba. L’ “invito” però non fu raccolto da don Michele che, infuriato, mandò una lettera proprio al questore e anche all'arcivescovo.

«Dobbiamo inchinarci davanti al dolore dei parenti di questo signore e ricordarlo come tutti: davanti alla morte siamo tutti uguali. E nessuno può dirmi per chi devo o non devo fare messa», ha affermato il parroco che ha organizzato personalmente una messa a suffragio di Rocco Sollecito, esponente di spicco del clan Rizzuto, - ritenuto dagli investigatori tra i più potenti del Canada - , il cui assassinio sarebbe da inquadrare all'interno della lotta tra mafia e 'ndrangheta che si sta consumando in Canada.

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica