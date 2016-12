Bari, Sindaco: \'\'Parroco incompatibile con la città\'\'

BARI, 27 DICEMBRE – Il Sindaco di Grumo Appula, Michele D’Atri, richiede immediatamente l’intervento del vescovo sulla questione del Parroco, ritenuto incompatibile con il territorio, che ha invitato i cittadini alla messa - ora annullata - in suffragio di un noto boss canadese.

"Dopo l'ennesima segnalazione è arrivato il momento che il vescovo prenda provvedimenti. Credo che su don Michele Delle Foglie ci sia un profilo di incompatibilità col territorio per via dell'attività imprenditoriale della famiglia che sta tentando di aprire da anni il più grande impianto di compostaggio della regione in contrasto con il volere dell'Amministrazione comunale".

"Lui usa il pulpito - ha aggiunto il sindaco - per sbraitare con chi si mette contro le sue posizioni". Michele D’Atri inoltre insiste anche sulla necessità che "vescovo e autorità preposte intervengano con provvedimenti esemplari peraltro più volte richiesti ad esclusivo interesse della comunità religiosa già abbastanza privata è danneggiata". Il parroco in questione, che al momento non lascia la sua abitazione, ha fatto sapere che nelle prossime ore renderà nota la sua posizione sulla vicenda.

Maria Azzarello

[fonte immagine: Grumo Appula foto]