Battipaglia: trovato cadavere di un uomo, forse un clochard

BATTIPAGLIA, 3 GENNAIO - Nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo senza vita di un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità è stato rinvenuto all'interno di una struttura abbandonata un tempo adibita a fabbrica. Stando alle prime informazioni emerse, potrebbe trattarsi di un senzatetto in quanto l'ex opificio situato alle spalle dello stadio Pastena, in cui è stato ritrovato il cadavere, sembra essere il dormitorio di alcuni clochard.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime del presunto vagabondo. È stata avvisata la Polizia Municipale che ha prontamente allertato i Carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono giunti sul posto e hanno provveduto alle operazioni di rito.

La salma dell'uomo è stata trasferita presso l'unità di medicina legale dell'ospedale di Battipaglia e sarà sottoposta all'esame autoptico. Secondo alcune indiscrezioni, risulta possibile che sul corpo dell'uomo siano state riscontrate profonde ferite presumibilmente provocate da roditori. Questo farebbe pensare che la morte del presunto clochard sia avvenuta alcuni giorni prima del ritrovamento.

Luigi Cacciatori

