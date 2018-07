Beach Soccer. Serie Aon: a Bellaria Igea Marina le sfide decisive lo Scudetto femminile

Serie Aon: a Bellaria Igea Marina le sfide decisive del girone A e lo Scudetto femminile

Il campionato ufficiale FIGC-LND approda sulla Riviera Romagnola per la terza e ultima tappa del girone centro-nord. Dal 20 al 22 luglio alla “Fratelli Beretta Beach Arena” di Bellaria Igea Marina si giocheranno 15 partite decisive per le qualificazioni alle Final Eight e lo Scudetto femminile



BELLARIA IGEA MARINA (RN), 19 LUGLIO - Ultima chiamata per le finali scudetto: da venerdì 20 a domenica 22 lugliole squadre del Girone A della Serie Aon targata FIGC-Lega Nazionale Dilettanti scenderanno sulla sabbia di Bellaria Igea Marina a caccia del pass per la fase conclusiva del campionato. Quattro i posti a disposizione per le dieci squadre nel raggruppamento centro-nord, guidato a punteggio pieno da Lazio ed i campioni in carica dell’Happy Car Sambenedettese. Le capoliste si affronteranno proprio domani pomeriggio (ore 17.45) nel match di cartello alla “Fratelli Beretta Beach Arena”, situata presso il Villaggio Polo Est 3.0 in via Pinzon. Subito dopo la sfida ai biancocelesti, la formazione di mister Di Lorenzo dovrà confrontarsi anche col Viareggio, altra favorita per la vittoria del titolo. Al momento i bianconeri si trovano a tre lunghezze di distanza dal duo di testa ma conservano un vantaggio identico sulle inseguitrici Pisa e Brescia, appaiate a quota 12 punti. Lo scontro diretto in programma sabato tra i nerazzurri e le rondinelle potrebbe essere lo snodo decisivo per la corsa al quarto posto, più complicata invece la situazione della Vastese chiamata a colmare un gap più ampio in classifica. Nella lotta per non retrocedere sono invischiate le due formazioni di casa Rimini, ancora a secco di punti, e Romagna, a braccetto con Noname Nettuno e Unione Bragno a quota 3.

SERIE AON FEMMINILE – Oltre a delineare metà dello scenario per le finali a Catania (i giochi nel Girone B si chiuderanno la prossima settimana a Giugliano), da oggi la tappa sulla Riviera Romagnola sarà il palcoscenico per l’ottava edizione del campionato femminile. Lady Terracina, Lokrians, Napoli e Terracina, le quattro formazioni in corsa per il titolo nazionale, faranno il loro esordio in campo per la prima delle tre giornate di gara. Accederanno alla finale del 22 luglio le prime due squadre classificate.Il Coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini fa il punto della situazione:”Il Beach Soccer continua nel suo percorso di crescita anche e soprattutto con il femminile, per questo abbiamo deciso di assegnare il titolo in questa splendida location nel cuore della riviera romagnola grazie al prezioso supporto del promotore. Come per il maschile anche per il femminile abbiamo in cantiere tante innovazioni per dare impulso al movimento, argomenti che andremo a sviluppare nelle riunioni d’inverno con i Comitati Regionali”.Domani è in programma il derby tra le due realtà terracinesi mentre la squadra campana affronterà quella calabrese, alla sua prima partecipazione al torneo. Durante le gare valevoli per la fase di qualificazione, in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari (12 minuti non effettivi), si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore, mentre per quanto riguarda la sola finale verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti (extra time) ed in caso di persistente parità, si procederà con i tiri di rigore.LA LOCATION - Bellaria Igea Marina è, fin dagli inizi del Novecento, una delle più importanti località balneari dell’Adriatico con una particolare attenzione per lo sport. Insignita della Bandiera Blu per la qualità ambientale e dei servizi, è stata riconosciuta per due anni consecutivi luogo ideale per l'accoglienza che operatori e cittadini sanno rivolgere agli ospiti. Ed è proprio l’accoglienza uno dei punti di forza del Villaggio Polo Est 3.0, una struttura balneare moderna e dinamica gestita dalla Publirecords 42 che si articola in uno spazio di circa 15mila mq, dei quali più di 5mila occupati da strutture temporanee e fisse dedicate allo sport. Grazie alla nutrita programmazione stagionale, che riesce a coinvolgere un pubblico di tutte le età, lo scorso anno ha registrato un’affluenza di circa 200 mila presenze. La Rappresentante legale di PR 42, nonché affidataria legale del Villaggio Polo Est 3.0 e promotrice della tappa Valeria Leone è visibilmente entusiasta:” Siamo onorati di essere stati scelti per organizzare l’unica tappa della Riviera Romagnola del circuito ufficiale. Ringraziamo Gelati Motta per il prezioso supporto. Il beach soccer è un evento fondamentale nel programma estivo perché lo sport è il core business dell’attività del Villaggio Polo Est 3.0. Con l’organizzazione della tappa vogliamo superare il traguardo della scorsa stagione e oltrepassare la quota delle 200.000 presenze”.Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it saranno trasmesse in diretta streaming le quattro sfide decisive per la qualificazione alle Final Eight e la Finale del campionato femminile.CALENDARIO SERIE AON – GIRONE A7^giornata, domaniOre 14.00 NoName Nettuno-RomagnaOre 15.15 Viareggio-VasteseOre 16.30 Unione Bragno-BresciaOre 17.45 Happy Car Sambenedettese-LazioOre 19.00 Rimini-Pisa8^giornata, sabato 21 luglioOre 14.00 Pisa-Brescia (diretta streaming)Ore 15.15 Romagna-Unione BragnoOre 16.30 NoName Nettuno-LazioOre 17.45 Happy Car Sambenedettese-Viareggio (diretta streaming)Ore 19.00 Rimini-Vastese9^giornata, domenica 22 luglioOre 11.30 Romagna-LazioOre 14.00 Vastese-Unione BragnoOre 15.15 Brescia-Happy Car SambenedetteseOre 16.30 Viareggio-Pisa (diretta streaming)Ore 17.45 NoName Nettuno-Rimini (diretta streaming)Classifica Girone A: Lazio e Happy Car Sambenedettese 18 punti; Viareggio 15; Pisa e Brescia 12; Vastese 6; Noname Nettuno, Unione Bragno e Romagna 3; Rimini 0.CALENDARIO SERIE AON FEMMINILE1^Giornata, oggiOre 18.00 Lady Terracina-Napoliore 19.00 Lokrians-Terracina2^Giornata, domaniOre 10.30 Napoli-LokriansOre 11.30 Terracina-Lady Terracina3^Giornata, sabato 21 luglioOre 10.30 Napoli-TerracinaOre 11.30 Lokrians-Lady TerracinaFinale, 22 luglio ore 19 (diretta streaming)