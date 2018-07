Beach Soccer. Serie Aon: Samb a punteggio pieno. Con Viareggio e Pisa si completa il quadro

Serie Aon: Samb a punteggio pieno. Con Viareggio e Pisa si completa il quadro delle quattro squadre del girone A qualificate alle Final Eight. Dopo Happy Car Samb e Lazio, alle finali con due turni d’anticipo, anche viareggini e pisani entrano nel gruppo delle prime otto d’Italia. Domani in diretta streaming il big match Viareggio-Pisa e la finale femminile Lady Terracina-Lokrians

BELLARIA IGEA MARINA (RN), 21 LUGLIO – La 2^ giornata dell’ultima tappa del girone A del girone A della Serie Aon ha emesso altri due verdetti importanti. Nella “Fratelli Beretta” Beach Arena del Villaggio Polo Est 3.0 di Bellaria Igea MarinaPisa e Viareggio hanno staccato gli ultimi due biglietti per le Final Eight. Tre delle quattro finaliste sono le stesse della scorsa stagione, le due toscane e la Samb, la Lazio ha preso il posto del Livorno. Gli spettatori si sono rifatti gli occhi con una classica del beach soccer, Happy Car Samb-Viareggio impreziosita dai nazionali provenienti da tutto il mondo. Non era in palio la qualificazione, già in cassaforte per entrambe le squadre, ma il prestigio tra due sodalizi che da otto anni stanno scrivendo la storia di questa disciplina. Basti pensare che era la diciottesima sfida tra due squadre i cui destini s’intrecciano sulla sabbia da otto stagioni. La gara è stata un vero e proprio spot del beach soccer, ha vinto per 5-4 la squadra di mister Oliviero Di Lorenzo ma meritava il bottino pieno anche quella di Stefano Santini. In queste sfide di alto livello gli episodi fanno la differenza, si vince con le sfumature.

Una serie di sorpassi e controsorpassi hanno infiammato una gara già illuminata da giocate sopraffine. A pochi secondi dal fischio finale la rete di Moran ha regalato il successo alla Samb. Proprio il paraguaiano (10 gol in stagione) è stato il protagonista marchiando a fuoco la sfida con una tripletta. Sono arrivati nei momenti chiave anche le reti di Josep (8 centri fin qui) e dell’azzurro Di Palma. Il Viareggio in fuga nella prima parte del match con Marinai e una perla di Ramacciotti non ha capitalizzato la zampata di Anderson nel cuore della partita. A nulla è servito il ventisettesimo gol di Gabriele Gori bravo a rimettere tutto in gioco a meno di un giro di lancette dal fischio finale. I marchigiani sembra non vogliano lasciare niente per strada, dopo il triplete della scorsa stagione sono gli unici ad aver vinto tutte le gare del 2018.Un dato deve preoccupare il Viareggio, i toscani in un anno hanno perso due finali (Coppa e Supercoppa) e una semifinale scudetto sempre con la Samb che si è presa anche questo successo.Nella prima partita della giornata il Pisa fa suo lo scontro diretto con il Brescia e conquista le Final Eight per il terzo anno consecutivo. Il 6-3 non deve tradire, già nella prima frazione i neroazzurri sono fuggiti in avanti piazzando un parziale di 4-1. Nel resto della gara Pisa ha mantenuto sempre un margine di sicurezza sugli avversari. In evidenza Barsotti e Ortolini autori di due doppiette che li portano rispettivamente a quota sette e sei reti in Serie A.Con la qualificazione in tasca la Lazio con il No Name ha giocato sul velluto con l’obiettivo di prendersi una buona posizione in classifica. La reti della vittoria dei capitolini le hanno firmate Maradona Jr, Zagami, Flore e Bernardo (due volte). Il brasiliano e il pibe de oro hanno già segnato sette reti finora.Nell’aspra ed emozionante lotta per la salvezza il Romagna fa un bel passo avanti conquistando lo scontro diretto con il Bragno battuto per 4-3. Protagonisti i tahitiani Tetariuia e Tehu, tre gol in due per loro. L’aria di casa fa bene al Rimini che conquista il primo successo stagionale superando per 5-3 la Vastese. La tripletta di Hernandez ha aperto e chiuso la gara.Domani telecamere puntate sul big match Viareggio-Pisa (ore 16.30), lo scontro salvezza No Name Nettuno-Rimini (17.45) e la finale femminile Lady Terracina-Lokrians (19.00) trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebookufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it.SERIE AON FEMMINILE - Prove di finale tra Lokrians e Lady Terracina alla “Fratelli Beretta Beach Arena” di Bellaria Igea Marina. Nella 3^ giornata, utile solo per le statistiche, le calabresi hanno superato ai rigori per 8-7 le campionesse in carica al termine di una partita bellissima e piena di colpi di scena, decisivi gli errori di James nel potenziale rigore vittoria e Pagiarino al primo rigore a oltranza. Nel primo match disputato questa mattina alla “Fratelli Beretta Beach Arena” di Bellaria Igea Marina, grande successo per il Terracina contro il Napoli per 9-1 (doppiette per Rizzo, Xhaxho, Rocha Da Silva e Pittaccio). Domani l’ultimo atto del campionato femminile alle ore 19, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti e su questo sito.RISULTATI SERIE AON – GIRONE A7^giornata, ieriNoName Nettuno-Romagna 6-5Viareggio-Vastese 11-2Unione Bragno-Brescia 3-4 detHappy Car Sambenedettese-Lazio 6-2Rimini-Pisa 0-48^giornata, oggiPisa-Brescia 6-3Romagna-Unione Bragno 4-3NoName Nettuno-Lazio 3-5Happy Car Sambenedettese-Viareggio 5-4Rimini-Vastese 5-3Classifica Girone A: Happy Car Sambenedettese 24 punti; Lazio 21; Viareggio e Pisa 18; Brescia 14; Vastese, No Name Nettuno e Romagna 6; Rimini e Unione Bragno 3CALENDARIO SERIE AON – GIRONE A9^giornata, domaniOre 11.30 Romagna-LazioOre 14.00 Vastese-Unione BragnoOre 15.15 Brescia-Happy Car SambenedetteseOre 16.30 Viareggio-Pisa (diretta streaming)Ore 17.45 NoName Nettuno-Rimini (diretta streaming)RISULTATI E CALENDARIO SERIE AON FEMMINILE1^Giornata, giovedìLady Terracina-Napoli 7-1Lokrians-Terracina 4-32^Giornata, ieriNapoli-Lokrians 3-5Terracina-Lady Terracina 1-53^Giornata, oggiNapoli-Terracina 1-9Lokrians-Lady Terracina 8-7 dcrClassifica: Lokrians 7 punti; Lady Terracina 6; Terracina 3; Napoli 0Finale, domani ore 19 Lady Terracina-Lokrians (diretta streaming)