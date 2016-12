Benevento: madre e figlio aggrediti in casa da 4 banditi

PUGLIANELLO (BN), 31 DICEMBRE - Quattro rapinatori, con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione in un'abitazione isolata di Puglianello, in provincia di Benevento, dove hanno aggredito con pugni e calci una donna di novanta anni e il figlio 53enne.

L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 19.00, a Puglianello lungo la Strada Statale 372 Telesina. Secondo una prima ricostruzione i quattro banditi, con il volto coperto da passamontagna e con accento campano, dopo aver rotto una porta secondaria hanno fatto irruzione nell’abitazione. L’uomo non ha avuto il tempo di reagire: è stato minacciato, ripetutamente malmenato dai rapinatori che pretendevano il denaro custodito in casa. Più volte l'uomo ha ripetuto loro di non avere soldi in casa, ma non è stato creduto. I rapinatori sono poi andati nella camera da letto della madre novantenne che è stata strattonata e minacciata. Rendendosi conto che in casa non c'erano soldi, i malviventi si sono appropriati del cellulare del 53enne, gli hanno legato i piedi con una sciarpa e sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Telese Terme. I due malcapitati sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, entrambi hanno riportato contusioni con una prognosi di 20 e 15 giorni. Dopo l’ennesima rapina messa a segno nel Sannio l’elenco delle intrusioni, a tratti violente, è aumento.

(fonte immagine italianews24.net)

Caterina Apicella