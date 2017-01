Beppe Grillo "benedice" Trump e Putin, poi smentisce

ROMA, 23 GENNAIO - Trump? "Sta facendo bene ma la sua immagine è distorta dai media". Sarebbero queste le parole di Beppe Grillo, in occasione di un’intervista rilasciata al quotidiano francese Journal du Dimanche, in riferimento al neopresidente americano.

Ma la dichiarazione che ha fatto più scalpore si legge in merito a Trump e Putin "La politica internazionale ha bisogno di uomini di Stato forti come loro, lo considero un beneficio per l'umanità”.Tutte parole poi smentite dal leader del Movimento Cinque Stelle che in un post ha accusato i “traduttori traditori”. “Non l’ho mai detto, piuttosto ho spiegato come la presenza di due leader politici di grandi Paesi come Usa e Russia predisposti al dialogo è un punto di partenza molto positivo, perché apre a scenari di pace e distensione”, si legge in una nota.Resta però, il giudizio positivo di Grillo sul presidente americano: "Dice cose abbastanza sensate, sulla necessità, per esempio, di riportare l'attività economica all'interno degli Stati Uniti. Ha detto ciò che era necessario sul protezionismo cinese." spiega il leader del M5s, inoltre “sostiene la piccola impresa e il ritiro dei militari americani di stanza in tutto il mondo. Sono d’accordo con tutto questo”.L’intervista al quotidiano francese prosegue poi sulla questione Europa, dove Grillo mostra un volto più duro: “Mi piaceva la parola “comunità”. E poi è stata chiamata “unione” per la moneta, che dovrebbe essere in comune e non unica. Io sono per un’Europa diversa, dove ogni Stato può adottare il suo sistema fiscale e monetario. Vorrei gli Eurobond, un euro svalutato del 20% per i paesi dell’Europa meridionale, la tutela dei nostri prodotti rispetto a quelli provenienti dall’estero, una revisione del disavanzo del 3% budget. Non riesco a trovare lo spirito dell’Europa”

Giulia Piemontese

(immagine da: metropolinotizie.it)