Bergamo, incidente in montagna: due morti

BERGAMO, 8 GENNAIO - Un incidente in montagna presso il passo della Presolana, in provincia di Bergamo, ha causato la morte di due persone. Le vittime sono precipitate mentre percorrevano un sentiero in montagna.

Dalle prime informazioni sono cinque le persone coinvolte nell’incidente. Le due persone decedute avevano 39 e 40 anni. I militari dell'Arma hanno riferito che l’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 e ha coinvolto due persone, entrambe precipitate da una zona impervia, sotto la cima della Presolana, un altopiano montuoso delle Prealpi Bergamasche, all'altezza della Grotta dei Pagani, a circa 2.400 metri di quota.

Sul posto l’eliambulanza e i tecnici della VI delegazione Orobica del Cnsas Lombardo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Non sono ancora note le attività nelle quali erano impegnate le due persone al momento della sciagura. Attualmente sono in corso le operazioni per il recupero delle salme.

Caterina Apicella