Berlino, a Milano gli investigatori tedeschi per proseguire le indagini

MILANO, 24 DICEMBRE – È in corso in queste ore nella Questura di Milano il confronto tra gli investigatori della Digos e quelli tedeschi incaricati delle indagini per fare chiarezza sui punti oscuri legati alla strage di Berlino. Gli inquirenti sono giunti in Italia in seguito al conflitto a fuoco di ieri a Sesto San Giovanni in cui è stato ucciso Anis Amri, il tunisino sospettato di essere il killer del mercatino di Natale della capitale tedesca.

Sono molteplici le domande a cui gli investigatori dovranno trovare risposta, in particolare in merito alla pistola calibro 22 che Anis Amri aveva con sé a Sesto San Giovanni e che potrebbe essere la stessa ad aver ucciso l’autista polacco del Tir usato durante la strage, al lungo viaggio da Berlino a Milano, a come sia riuscito a oltrepassare i confini senza essere fermato prima e a capire come mai cercasse di raggiungere proprio l’Italia, se si trattasse di un Paese di passaggio o sapeva che avrebbe potuto trovare collaborazione.

Fonte immagine quotidiano

Claudia Cavaliere