Bersani: "Se Renzi forza è la fine del partito"

ROMA, 1 FEBBRAIO - Bersani, in un'intervista rilasciata all'Huffington Post avverte che "se Renzi forza, è la fine del Pd".

"Rifiutando il Congresso - continua Bersani - e una qualunque altra forma di confronto e di contendibilità della linea politica e della leadership per andare al voto, è finito il Pd".E non nasce la cosa 3 di D'Alema, di Bersani o di altri, ma un soggetto ulivista, largo plurale, democratico". "Non incontro Renzi, - prosegue Bersani - parlo in pubblico. E mi piacerebbe farlo nel Pd, dove è preoccupante il restringimento degli spazi democratici".

Continua, all'interno del Pd, la rappresaglia con la minoranza che attacca incessantemente l'ex Premier Matteo Renzi. Non tarda l'attacco da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che a Radio 24 dichiara:"Ha sbagliato non solo tutto il resto, ma anche a fare legge elettorale. E ci ha portato, attraverso la Corte costituzionale, alla prima Repubblica."La gravità dei danni che Renzi - prosegue Emiliano -ha provocato al Paese e al Pd sono senza precedenti; e al di là del fatto che oggi non scrive niente nessuno, nei libri di storia ci saranno queste cose". Affermando inoltre, durante l'intervista alla radio di aver " l'impressione che né a destra, né il M5s, né noi siamo pronti con una idea da presentare alle elezioni. Si va alle elezioni solo per salvare una classe politica e probabilmente un segretario del partito che se facesse il congresso verrebbe travolto".

Alessia Terzo

Immagine da archive.partitodemocratico.it