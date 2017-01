Bimba ferita al piede a Napoli da colpo arma fuoco, non e\' grave

NAPOLI, 4 GENNAIO - Una bambina di dieci anni e' stata lievemente ferita da un colpo di arma da fuoco a Napoli. Il fatto e' accaduto in via Annunziata, alle spalle della centralissima piazza Garibaldi.

La bimba, con un foro di proiettile al piede destro, e' stata portata con mezzi privati all'ospedale Loreto Mare, e da li' ricoverata al nosocomio pediatrico Santobono. Sul caso indaga la polizia.La zona e' stata in passato teatro anche di raid armati a scopo dimostrativo, e ci sono voci non controllate che riferiscono di un uomo di colore che avrebbe mirato a un connazionale, ferendo per errore la piccola.



Secondo quanto si e' appreso, al pronto soccorso dell'ospedale Loreto mare sono arrivati anche quasi contemporaneamente alla bimba tre extracomunitari feriti anche loro da colpi di arma da fuoco.