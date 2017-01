Bimbo ferito in agguato: sta meglio, obiettivo era lo zio ucciso

LAMEZIA TERME (CZ), 20 GENNAIO - Sta meglio il bambino di 8 anni rimasto ferito ieri sera in un agguato avvenuto a Lamezia Terme ed in cui e' rimasto ucciso lo zio, Francesco Berlingieri, 57 anni. Il bambino e' stato colpito di striscio, ad una gamba, da uno dei proiettili esplosi dal killer. Dopo le prime cure, il piccolo si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni.

Secondo quanto accertato da Polizia e Carabinieri, che indagano sull'agguato, il bambino stava aiutando lo zio nel negozio di frutta gestito da Berlingieri. Ad agire sarebbe stato un uomo, giunto sul posto a bordo di uno scooter. Il killer avrebbe sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro la vittima designata che, in quel momento, stava scaricando un furgone carico di frutta. Con lui si trovava anche il bambino che e' rimasto ferito ed e' stato soccorso dal personale del 118. Nulla da fare, invece, per il cinquantasettenne.L'omicidio e' avvenuto in una zona trafficata e alla presenza di diverse persone, per questo gli investigatori stanno provando a raccogliere elementi utili alle indagini. La vittima ha diversi precedenti di polizia nel suo passato ma, almeno negli ultimi tempi, sembrava essersi allontanato dagli ambienti della criminalita'. Anche su questo aspetto stanno indagando gli inquirenti, alla ricerca di elementi nella comunita' rom stanziale a Lamezia Terme e di cui Berlingieri faceva parte