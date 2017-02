Bologna, molestie sessuali: Pm chiede tre anni per preside di origini calabresi

BOLOGNA, 1 FEBBRAIO - È stata chiesta una condanna a tre anni per un preside di origini calabresi, ora in pensione, per molestie sessuali nei confronti di due bidelle e un'insegnante. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2010 e il 2012, quando l'uomo era alla guida di due diversi istituti superiori nella città di Bologna. I capi di accusa sono relativi ai reati di violenza sessuale e di violenza privata.

Da quanto si apprende dai media locali, sembrerebbe che l'uomo abbia costretto una bidella e un'insegnante a subire palpeggiamenti, avrebbe rivolto loro parole oscene ed espliciti apprezzamenti sessuali. Un'altra bidella, invece, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ricevuto minacce di eventuali ritorsioni sul lavoro se non avesse 'soddisfatto' le volontà dell'imputato.

La lettura della sentenza è prevista a fine marzo, quando ci sarà la prossima udienza del processo.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgiornale.it