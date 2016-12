Bologna, sequestrati dai Nas 17 tonnellate di tortellini

BOLOGNA, 28 DICEMBRE - 17 tonnellate di tortellini sono state sequestrate dai Carabinieri del Nas di Bologna in diverse aziende alimentari dell'Emilia Romagna. Durante i controlli sono state chiuse due aziende alimentari, sei imprenditori sono stati denunciati e sono state 17 le sanzioni amministrative per un importo complessivo di 23.500 euro.



Solamente a Bologna, all'interno di una ditta che si occupa della produzione di pane per uso industriale, sono stati sequestrati una tonnellata di prodotti per panificazione scaduti, utilizzati per altre sette tonnellate di pane anch'esse confiscate.



Le ispezioni sono state effettuate in 71 aziende delle provincie di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In occasione delle feste natalizie i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma, hanno intensificato i controlli su tutta l'area, soprattutto nei settori riguardanti la pasticceria, la panificazione e la pasta fresca.

Dai controlli, in 15 delle aziende in cui è avvenuto il sopralluogo, sono emerse gravi irregolarità sulla realizzazione del prodotto alimentare.

Alessia Terzo

Immagine da tcertifico.it