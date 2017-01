Bomba Firenze, in corso indagini sull\'ordigno

FIRENZE, 4 GENNAIO - Sono in corso le indagini sull'ordigno artigianale che il primo gennaio scorso ha ferito un artificiere in via Leonardo da Vinci a Firenze.



Già dalle prime ore del mattino, l'intera strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia municipale, per consentire alla polizia scientifica di poter effettuare i rilievi riguardo l'accaduto.Sarebbe terminato da poche ore il lavoro di acquisizione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona, registrazioni che saranno utili per la ricerca di particolari da parte degli investigatori.



L'ordigno ritrovato davanti la saracinesca di una libreria della via, ha attratto l'attenzione di una pattuglia della Digos che, durante la notte, controllava la zona antistante il centro storico di Firenze. Gli agenti della polizia hanno notato l'ordigno inesploso all'interno di un pacco durante la notte di San Silvestro, la bomba era collegata ad un timer attraverso dei cavi. Durante l'operazione è stato ferito gravemente un artificiere che ha riportato gravi lesioni all'occhio destro.



Secondo le prime ricostruzioni della polizia l'attentato "è sicuramente di natura politica, in relazione all’obiettivo e alle caratteristiche del manufatto".

Alessia Terzo

Immagine da sicurezzaesoccorso.com