Borsa, Europa in rialzo: Milano +0,7%, schizza Ferragamo

MILANO, 01 FEBBRAIO - Piazza Affari positiva (Ftse Mib +0,73%) spinta da Ferragamo (+5,15%), sull'onda dei risultati 2016 e dopo le vendite natalizie al di sopra delle stime.

Evidenti anche Buzzi (+2,85%), Stm (+2,38%) e Leonardo-Finmeccanica (+1,43%). Rialzi per Generali (+1,15%), stabile Intesa (+0,09%), cresce invece Mediaset (+0,46%). Acquisti su A2a (+1,3%), Recordati (+1,14%), Terna (+1,28%) e Unicredit (+1,07%), che riparte in seguito ad un'inversione di rotta con l'azzeramento del rialzo registrato in apertura. Nelle ultime due sedute il titolo aveva ceduto rispettivamente il 5 ed il 4%, oggi invece il Cda decide il prezzo dell'aumento di capitale da 13 miliardi. Contrastate Fca (-0,5%) e Ferrari (+0,61%).

Luna Isabella

(foto da ilcorsivoquotidiano.net)