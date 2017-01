Botte tra insegnanti a Paola, interviene Garante infanzia

PAOLA (CS), 12 GENNAIO - Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha convocato in audizione lunedi' prossimo le due docenti che si sono picchiate in un istituto scolastico di Paola. Marziale - spiega una nota - ha convocato anche la preside Alisia Arturi e il dirigente scolastico provinciale Luciano Greco.

"Non e' ammissibile che due persone preposte all'insegnamento - afferma il Garante - arrivino a questo punto, vanificando in pochi istanti tutti gli sforzi che si stanno producendo per drenare i nefasti effetti di una emergenza educativa senza precedenti.Un gesto che espone al ridicolo l'istituzione scolastica, da difendersi con le unghie, perche' unico baluardo che puo' ricondurre le masse in eta' evolutiva ad un corretto percorso di formazione umana, culturale e morale".