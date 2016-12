Botti di capodanno, sequestrati fuochi illegali a Bari e nel Salento

LECCE, 24 DICEMBRE 2016 - Con l'arrivo delle feste ritorna "l'emergenza botti". I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in esecuzione delle direttive impartite dal comando regionale Puglia, stanno attuando una serie di controlli per il contrasto alla vendita abusiva di giochi pirici pericolosi nei giorni che precedono i festeggiamenti del Natale e della fine dell'anno.

Dopo il sequestro della settimana scorsa, i militari del gruppo di Lecce hanno individuato in un esercizio commerciale a San Cesario che, nel deposito attiguo, deteneva abusivamente 54.720 giochi pirotecnici, pari a oltre 45 kg di polvere pirica.



Il materiale esplodente, di diversa qualità e manifattura, aveva un alto potere deflagrante tale da poter provocare, in caso di innesco accidentale, notevoli danni sia al fabbricato che alle abitazioni circostanti. Il responsabile del negozio è stato deferito alla procura di Lecce per detenzione abusiva di prodotti esplodenti e per ricettazione.

Anche a Bari sono in corso controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Ieri, il personale della Polizia Municipale ha sequestrato vario materiale pirotecnico illegale detenuto da alcuni ambulanti all'interno del mercato di Santa Scolastica.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it