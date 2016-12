Botti di fine anno: carabinieri sequestrano furgone con oltre 240 chilogrammi di fuochi d\'artificio

NAPOLI, 29 DICEMBRE - I carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, hanno fermato e sequestrato un furgone con oltre 240 chilogrammi di fuochi d'artificio a bordo. Il mezzo, condotto da un uomo di 55 anni, è stato fermato dai carabinieri in via De Filippo per un controllo.

Aperto il vano posteriore i militari dell’Arma hanno trovato i botti, classificati come materiale esplodente di IV categoria. L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.

Il materiale, che secondo i carabinieri sarebbe stato messo in vendita illegalmente, è stato immediatamente sottoposto a sequestro in attesa di distruzione. I controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta la zona continuano, per contrastare la vendita di fuochi illegali.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilmattino.it)