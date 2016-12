Brasile, cadavere in auto bruciata: forse ambasciatore greco Amiridis

RIO DE JANEIRO, 30 DICEMBRE - La Polizia di Rio de Janeiro ritiene che il corpo ritrovato all'interno di un'auto data alle fiamme possa essere quello di possa essere quello dell'ambasciatore greco, Kyriakos Amiridis, scomparso da tre giorni.

Lo riferisce la rete televisiva brasiliana Globo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Del diplomatico greco, 59 anni, si erano perse le tracce tre giorni fa quando era partito da Brasilia in direzione Rio per le tradizionali celebrazioni del Capodanno sulla spiaggia di Copacabana. L'ultima volta era stato visto proprio nella città di Nova Iguacu, alla periferia di Rio, dove poi è stata ritrovava l'auto.

La tv carioca ha mostrato le immagini dei resti dell’auto, che risulterebbe essere quella noleggiata dall'ambasciatore greco a Brasilia. Gli esperti forensi stanno effettuando gli esami del dna per stabilire l'identità della vittima, anche se tutto lascia pensare che si tratti proprio di Amiridis. L'auto dell'ambasciatore è stata scoperta sotto un cavalcavia su una delle principali vie di accesso a Rio.

Secondo i media brasiliani, è stata la moglie a denunciare la scomparsa del marito, lunedì scorso, non essendo più riuscita a contattarlo. Kyriakos Amiridis, sposato e padre di una figlia, è ambasciatore in Brasile dal 2016; dal 2001 al 2004 era stato console generale a Rio de Janeiro. In precedenza è stato ambasciatore in Libia.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine financialexpress.com)