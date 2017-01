Brasile, Papa Francesco: "Le condizioni dei detenuti siano degne"

ROMA, 4 GENNAIO - Durante l'udienza generale nell'aula Paolo VI della Città del Vaticano, non tarda ad arrivare la riflessione da parte di Papa Francesco, riguardo il massacro in Brasile avvenuto durante la rivolta all'interno del carcere di Manaus.



"Invito a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano", chiede il Pontefice rinnovando anche l'appello affinché tutti "gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane".

Inoltre il Papa recitando una Ave e Maria, ha invitato tutti a "pregare per questi detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo".



Già dal 3 gennaio scorso il Papa, prima di terminare la prima udienza generale del 2017, aveva espresso il proprio dolore riguardo la strage di Manaus avvenuta il 2 gennaio, in cui a perdere la vita sono stati più di 50 uomini tra cui 6 decapitati. Durante l'incontro, dopo qualche secondo di silenzio, il Pontefice ha sollecitato le istituzioni affinché le carceri di tutto il mondo possano diventare "luoghi per reinserirsi, che non siano sovraffollati, ma che siano posti di reinserimento".

Alessia Terzo

Immagine da giulianoguzzo.com