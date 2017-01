Brasile, uccisa cantante Loalwa Braz: fece diventare la lambada un genere musicale

RIO DE JANEIRO, 19 GENNAIO - La cantante Loalwa Braz Vieira, sessanta tre anni, è stata trovata morta in Brasile. Il suo corpo è stato rinvenuto dalla polizia all’interno di un'auto incendiata a Saquarema, nel litorale di Rio de Janeiro.

I sospetti degli inquirenti volgono verso l’assassinio dell'artista durante una rapina. La polizia militare riferisce che due uomini sarebbero stati visti nell’abitazione della cantante, nei pressi del luogo in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Celebre per la hit ‘Chorando se foi’, Loalwa Braz era tornata in Brasile dopo aver venduto circa trenta milioni di dischi con il suo gruppo. L’artista ha vissuto a Parigi dove cantava in una struttura alberghiera.

Il gruppo Kaoma, composto da sette membri di origine francese e brasiliana, lanciò nel 1989 il brano 'Chorando se foi', con il quale lo stesso gruppo dei Kaoma aveva trasformato la lambada in un fenomeno musicale anche in Italia. Infatti, il brano 'Chorando se foi' è stato anche denominato 'Lambada', nome poi attribuito ad un intero genere musicale.

Luna Isabella

(foto da infooggi.it)