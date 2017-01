Brescia, paziente uccide a coltellate volontaria in una struttura protetta

ISEO, 24 GENNAIO – Tragedia in provincia di Brescia. Un cittadino marocchino di 54 anni, da anni residente in Italia e regolare, ha accoltellato a morte una volontaria di 25 anni della struttura per persone con disagi mentali “la Cascina Clarabella” di Iseo, dove era in cura per problemi psichiatrici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. L’uomo è stato subito fermato dai militari.

La struttura, gestita da una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, come si legge sul sito del Dipartimento per la salute mentale di Iseo, ospita una «comunità protetta ad alta assistenza per i pazienti psichiatrici che necessitano di trattamenti terapeutici riabilitativi».

[foto: ecodibergamo.it]

Antonella Sica