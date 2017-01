Brescia, preso a bastonate da rapinatori: gravissimo trentacinquenne

GHEDI, 24 GENNAIO - Verserebbe in gravi condizioni il trentacinquenne, che nella tarda serata di ieri, a Ghedi, in provincia di Brescia, è stato preso a bastonate dai ladri che si sono introdotti nella sua abitazione. L'uomo, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, è stato colpito con ferocia alla testa, ed è attualmente ricoverato in ospedale dove è stato trasportato dai sanitari del 118 privo di conoscenza.

Al momento dei fatti era presente anche il padre della vittima, anche lui rimasto ferito lievemente nella colluttazione avuta con i malviventi, che sono riusciti a fuggire a bordo di un'automobile facendo perdere le loro tracce.

Risulta possibile che ad avvisare i due uomini della presenza dei malviventi nella loro abitazione siano stati alcuni vicini di casa. Una volta entrati nella loro proprietà, padre e figlio hanno provato a mettere in fuga i rapinatori ma sarebbe nata una violenta colluttazione. Sembrerebbe che si tratti di un sodalizio composto da almeno tre persone. L'attività di indagine è stata affidata ai Carabinieri, che stanno cercando di risalire all'identità dei malviventi.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it