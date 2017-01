Brescia vs. Terra dei Fuochi: bonifiche in corso e bonifiche possibili (Video e Foto)

BRESCIA, 19 GENNAIO - Il quartiere di Chiesanuova a Brescia si trova nella parte sud-ovest del capoluogo di provincia lombardo, un’area residenziale che insieme ad altri sobborghi come Fornaci, Primo Maggio e Villaggio Sereno, cingono gran parte della sezione meridionale della Leonessa d’Italia, e ospitano una popolazione di circa 25.000 abitanti. Geograficamente, l’area ha subito la diretta conseguenza della produzione dell’industria chimica della Caffaro, fiore all’occhiello della Rivoluzione Industrale di fine ‘800, ma che nei decenni ha rilasciato centinaia di migliaia di tonnellate di sostanze clorurate nei territori circostanti, al punto da rendere impraticabili numerosi parchi pubblici della città. Oggi quell’area di Brescia è tappezzata di reti metalliche e cartelli che interdiscono perentoriamente l’accesso a diverse zone verdi, con tanto di rischio sanzioni di carattere penale. Molti di quei parchi sono adiacenti ad istituti scolastici che i bambini hanno il divieto assoluto di calpestare: una corsa, una capriola di uno dei bambini, una disattenzione, una mano dal terreno portata alla bocca, potrebbe permettere a composti altamente inquinanti l’ingresso nell’organismo umano.

Si tratta principalmente di diossine e PCB, composti particolarmente noti per la loro pericolosità, sostanze non degradabili che l’organismo umano non è in grado di espellere: raggiunti i tessuti adiposi si depositano nelle parti grasse e da lì non si schiodano più, agendo come sostanze tossiche. Non è certo una novità, quando si parla di Brescia e di inquinamento, e specie negli ultimi tempi la questione è tornata alla ribalta nazionale e probabilmente continuerà ad accaparrarsi un considerevole spazio sui media italiani, con una possibile migrazione dei riflettori dalle terre di gomorriana memoria alle lande lombarde. Ma la reale portata del problema rimane a tutt’oggi ancora interesse di pochi, e gli stessi residenti dell’area sembrano sottostimino l’effettiva situazione. La città di Brescia gode comunque di un apparato associazionistico che ha fatto delle questioni ambientali una vera e propria bandiera di priorità, una rete di comitati che gridano a gran voce l’urgenza di affrontare l’emergenza inquinamento in tempi più che rapidi, che come tuona lo storico dell’ambiente Marino Ruzzenenti, in prima linea da decenni per la salvaguardia del territorio di Brescia, «non c’è nessun innocente a Brescia rispetto al tempo perso». Il comitato “Basta Veleni” ha lanciato una petizione, dove si chiede una bonifica immediata partecipata e trasparente di un’area di circa 7 milioni di metri quadrati.

Su tutto il territorio nazionale, le aree che richiederebbero interventi di bonifica urgenti sono piuttosto numerose, dai siti industriali – dismessi o operativi – alle superfici interessate dagli sversamenti illegali di rifiuti tossici, senza sottostimare la necessità di applicare specifici interventi di ripristino tenendo in considerazione la natura degli stessi territori, della presenza di inquinanti persistenti o di metalli pesanti. Ogni territorio ritenuto devastato richiederebbe un diverso intervento, e a oggi di bonifica se ne parla ancora troppo poco, se non per consulenze milionarie che non hanno prodotto alcun risultato concreto se non sulla carta.

Eppure a Brescia qualcosa si è mosso. Il terreno, ad esempio. Tra i parchi sopra citati ve ne è uno considerato off-limit, retrostante l’Istituto Comprensivo Deledda, nel quartiere di Chiesanuova, una zona verde recintata e proibita a causa dell’alta concentrazione di PCB e diossine presenti nel suolo. Lo scorso 23 ottobre il parco della Deledda è stato riaperto ai bambini e alla collettività; ci sono voluti più di 12 mesi prima di concludere il processo di bonifica, di un’area di circa 14 mila metri quadrati, con un costo totale che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Alla cerimonia inaugurale erano presenti alunni e genitori, insieme alle autorità, le quali hanno salutato il raggiunto obiettivo con un certo giubilo, come prova delle mantenute promesse. Ma una domanda resta: che se ne fa del terreno decorticato? L’opzione è quella di ricollocarlo a Vighizzolo, frazione di Montichiari, sempre nel bresciano. Vighizzolo è un’area di pochi metri quadrati che già soffre di un’elevata presenza di rifiuti di tutti i tipi, una tumulazione di qualcosa come 17 milioni di tonnellate di rifiuti. Lo sversamento dei terreni inquinati dei parchi di Brescia nella zona continuerebbe a compromettere un territorio già profondamente martoriato, oltre a dare alla metodologia di bonifica un carattere pressoché sommario e di certo non risolutivo. Gli attivisti di Brescia chiedono che quel terreno venga stoccato in un sito temporaneo, accuratamente protetto, in attesa di trovare un’alternativa di carattere risolutivo.