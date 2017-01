Bresso, pirata della strada investe e uccide un motociclista. E\' caccia all\'uomo

BRESSO, 3 GENNAIO 2017 - Un tragico incidente questa mattina a Bresso, in provincia di Milano, dove un pirata della strada ha travolto e ucciso un motociclista. L'impatto è avvenuto lungo via Matteotti, a pochi passi da una scuola e dall'aeroporto di Bresso. Poi la fuga.

A perdere la vita è un motociclista bressese, di 49 anni, che transitava in direzione Milano. L'auto, della quale non è stato fornito il modello, proveniva da Milano ed era in procinto di svoltare in via Patellani ed è così che potrebbe essere avvenuto l'impatto.

Immediati i soccorsi del 118, che ha attivato anche l'elisoccorso per rendere più veloce il trasferimento del centauro che versava in condizioni disperate. Nonostante gli sforzi, il cuore del 49enne ha smesso di battere non appena arrivato all'Ospedale Niguarda di Milano.

L'automobilista, del quale non si conoscono le generalità, dopo l'impatto si è dato alla fuga. Sulle sue tracce ci sono gli agenti della polizia locale di Bresso, che hanno raccolto alcune testimonianze tra i presenti nella zona e sono attualmente alla ricerca del responsabile.

Il comandante della Polizia Locale Riccardo Brunati ha rivolto un appello al fuggitivo: "Gli consiglio vivamente di presentarsi al comando della polizia locale, perché stiamo lavorando per individuarlo e le conseguenze per i pirati della strada sono pesantissime".

Daniele Basili

immagine da bresso.net