Brexit, respinto il ricorso del governo May: Il Parlamento voterà

LONDRA, 24 GENNAIO - Il verdetto della Corte Suprema di Londra ha confermato quello di primo grado dell’Alta Corte dello scorso novembre e ha dato torto al ricorso del governo May, il quale invocava il rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 23 giugno 2016, quando il Leave ha vinto con il 52% dei voti. Il governo non potrà uscire dall’Unione Europea senza prima passare da un voto del parlamento che confermi o meno quello espresso dai cittadini con il referendum, che infatti aveva solo un valore consultivo.

L’articolo 50 del trattato di Lisbona, quello che legifera le modalità di uscita dall’Unione non è stato mai utilizzato finora, e in questo caso potrà essere applicato solo con l’approvazione di Westminster. Una vittoria per il popolo degli europeisti e in particolare per la donna d'affari e attivista Gina Miller, che a ottobre ha presentato il ricorso contro il governo sulla questione.



La Corte ha inoltre stabilito che non servirà l’approvazione dei deputati di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, per l’attivazione dell’articolo 50. Il loro coinvolgimento nelle consultazioni è stabilito per “convenzione” e non per legge: non è dunque giuridicamente vincolante. E’ stato quindi respinto il tentativo di far valere in questo caso il potere della devolution.

Il governo britannico di Theresa May si e' dichiarato "deluso" dell'esito della controversia legale ma lo rispetta e attuerà quanto richiesto dal verdetto. Lo ha detto il procuratore generale Jeremy Wright, annunciando per oggi la presentazione alle Camere di una legge ad hoc per l'avvio alle procedure in favore della Brexit.





Giulia Piemontese



(Immagine da: 10notizie.it)