Brindisi, doppia rapina finisce in tragedia

FRANCAVILLA FONTANA, 23 GENNAIO - Un uomo, la cui identità non è ancora certa, è morto poco dopo essere stato ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate all' addome in seguito ad un colpo di arma da fuoco. La vittima è stata ritrovata in fin di vita sul ciglio della strada tra Francavilla e Villa Castelli, nel brindisino. Con ogni probabilità si tratta di un componente della banda che nella giornata di oggi ha messo a segno due rapine nella zona.



Il primo colpo - E' tarda mattinata nel centro di Francavilla Fontana quando un rappresentate di una ditta di slot machine, che ha appena completato il proprio giro per raccogliere gli incassi dai vari punti di gioco, viene affiancato in via Settembrini da un gruppo di uomini armati. Minacciato con un fucile, consegna oltre 30 mila euro alla banda, che successivamente si da alla fuga a bordo di una Ford Focus.



Il secondo colpo - Durante la fuga, i rapinatori fermano un'automobilista in transito sulla strada tra Francavilla e Villa Castelli, intimandole di consegnare la vettura, una Peugeot 307. E' proprio nei concitati momenti che portano al cambio dell'auto che sembrerebbe accadere il ferimento di uno dei componenti della banda, successivamente abbandonato dagli altri a margine della strada.

L'uomo, agonizzante, è stato ritrovato mentre tentava di scavalcare il muretto di recinzione della carreggiata. Non è ancora chiaro se si sia involontariamente ferito con la propria arma oppure se a colpirlo sia stato uno dei complici.

Sul posto si sono recati i carabinieri, gli agenti della Polizia locale di Villa Castelli. Entrambe le vetture sono state ritrovate.



Paolo Fernandes