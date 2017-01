Bufale in rete, Mentana contro Grillo: si trovi un avvocato

ROMA, 03 GENNAIO – E’ polemica tra Beppe Grillo e Enrico Mentana, dopo che il leader del M5S sul suo blog ha dedicato un post al tema delle bufale sul web.

« I giornali e i tg – scrive Grillo - sono i primi fabbricatori di notizie false nel Paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene. Sono le loro notizie che devono essere controllate. Propongo non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media. Cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali».

«In attesa della giuria popolare chiedo a Grillo di trovarsi intanto un avvocato. Fabbricatori di notizie false è un'offesa non sanabile a tutti i lavoratori del tg che dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile», ha scritto il direttore del Tg La7Mentana su Facebook annunciando un'azione legale contro l'ex comico genovese.

Il post di Grillo nasce in risposta ad un articolo apparso stamattina su 'Politico', dal titolo "Le dodici persone che (probabilmente) rovineranno il 2017", in cui è stato inserito il leader del Movimento. Riprendendo l'articolo, Grillo ne ha modificato provocatoriamente il titolo in: "Grillo uno dei 12 personaggi più influenti d'Europa nel 2017".

«Nel 2017 - si legge nel post provocatorio- Beppe Grillo sarà uno dei personaggi più influenti d'Europa. La profezia arriva da un articolo di politico.eu in cui Beppe è l'unico italiano presente».



[foto: repubblica.it]

Antonella Sica