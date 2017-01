Bus ungherese, Mattarella "porgo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime"

ROMA, 21 GENNAIO - Studenti e docenti di un liceo classico le vittime coinvolte nell'incidente di ieri notte verificato poco prima di mezzanotte sulla A4 all'altezza dello svincolo di Verona Est in direzione Venezia. Sono 40, e non 39 come riferito nell'immediatezza del fatto, i passeggeri che si sono salvati mentre altri 16 ragazzi sono rimasti carbonizzati all'interno dell'autobus. A bordo in totale c'erano 56 persone.

Una vera tragedia per la popolazione ungherese. L'identificazione dei corpi sarà difficoltosa, probabilmente si dovrà ricorrere all'esame del Dna. Le famiglie - come ricorda il console generale d'Ungheria,Judit Timaffy - sono già in viaggio per raggiungere il capoluogo.

"Ho appreso con profonda tristezza e commozione del tragico incidente stradale avvenuto oggi nei pressi di Verona, nel quale hanno perso la vita numerosi giovani ungheresi e molti altri sono rimasti feriti. In questo momento di dolore - e nell'assicurarle il massimo impegno e la piu' ampia disponibilita' di tutte le autorita' coinvolte nelle operazioni di soccorso - porgo a lei, alle famiglie delle vittime e all'amico popolo ungherese, a nome di tutti gli italiani e mio personale, il piu' sincero cordoglio, unito all'auspicio di un pronto ristabilimento dei feriti". Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica di Ungheria, Jànos Ader.

