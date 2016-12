Busto Arsizio: ecuadoriano arrestato per abusi sulla figlia di sette anni

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 27 DICEMBRE - Un ecuadoriano di 44 anni è stato arrestato per violenza sessuale sulla figlia di 7 anni dalla polizia di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Stando alle prime indiscrezione, ad accorgersi delle violenze sarebbe stata la madre della piccola, moglie dell'arrestato, dopo aver portato la figlia in ospedale per una visita medica.

La donna negli ultimi mesi aveva notato comportamenti anomali di suo marito e raccolto lamentele della figlia per dei dolori. Si sarebbe quindi rivolta ai medici dell'ospedale cittadino, dove la bambina è risultata vittima di abusi sessuali.

La madre ha immediatamente segnalato l'accaduto alla polizia che, coordinata dalla procura di Busto Arsizio, ha avviato le indagini a carico dell’uomo, allontanando madre e figlia dalla casa e affidandole in una struttura protetta. L'uomo, secondo il racconto della moglie, da tempo era solito abusare di alcol, minacciare e aggredire fisicamente sia la moglie sia la figlia.

Giuseppe Sanzi