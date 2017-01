Buttava corrispondenza nella spazzatura, denunciato postino

REGGIO CALABRIA 30 GENNAIO - E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre buttava in un cassonetto della spazzatura la corrispondenza che avrebbe dovuto recapitare. Per questo motivo i militari dell'Arma del Gruppo di Locri (Rc) hanno denunciato un uomo di 59 anni in servizio in un centro secondario di distribuzione postale della Locride, in quanto ritenuto responsabile del reato di sottrazione e soppressione di corrispondenza. Le indagini erano state avviate diversi mesi addietro dopo la denuncia presentata da un cittadino, il quale lamentava il mancato o irregolare recapito della posta.

La vittima, in particolare, aveva raccontato ai militari della locale stazione che, dopo essersi abbonato a una nota rivista informatica, aveva sollevato un contenzioso con la casa editrice in quanto non gli erano stati recapitati diversi numeri del periodico. In seguito alle sue proteste, aveva appreso dall'editore che il giornale veniva regolarmente spedito per posta al suo indirizzo. La circostanza lo aveva insospettito anche perche', da tempo, anche tra i vicini di casa lamentavano il mancato recapito di corrispondenza varia tra cui bollette per la fornitura di servizi.



Gli inquirenti, durante appositi servizi di controllo, sono riusciti a cogliere sul fatto il postino infedele, denunciandolo. Fra la corrispondenza e' stata rinvenuta anche una bolletta Enel.