Cade da "Tazze rotanti" di Gardaland, bimba di sei anni in prognosi riservata

VERONA, 27 DICEMBRE - Una bambina di sei anni è rimasta ferita mentre si trovava su una giostra del parco divertimenti Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona). Secondo quanto si apprende la bambina si trovava sulle 'tazze rotanti' insieme alla madre quando, per cause ancora in corso di accertamenti, è caduta dalla giostra e ha battuto violentemente la testa.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. Immediati i soccorsi da parte dal medico del parco e poi dai sanitari del 118. La bimba è stata portata all'ospedale di Bussolengo e poi trasferita al Borgo Trento di Verona, dove si trova in prognosi riservata.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Peschiera del Garda insieme ai tecnici dello Spisal. Dai primi accertamenti sembrerebbe che non sia emersa alcuna irregolarità nei meccanismi di funzionamento che al momento non è stata messa sotto sequestro.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine youtube.com)