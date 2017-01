Serie A: Cagliari - Bologna 1-1

CAGLIARI, 29 GENNAIO - Match spettacolare al Sant’Elia, con il pareggio tra Cagliari e Bologna come epilogo.

I sardi hanno dominato la partita, andando in svantaggio a metà del secondo tempo. Determinate l'ingresso di Verdi in concomitanza all'azione confezionata da Krejci e chiusa da Destro: al 19' della ripresa infatti, il nuovo entrato Verdi genera l'azione che porterà il Bologna in vantaggio, con un lancio in profondità per Krejci, cross basso per Destro e tocco facile dell'attaccante nella porta indifesa. La reazione del Cagliari si fa attendere ma nel finale, dopo l’espulsione di Viviani e Krafth, la squadra di Rastelli ritrova l’energia e agguanta il pareggio al 48': perfetta punizione del centravanti Borriello, ed è 1-1.

Luna Isabella

(foto da naijascoreboard.com)