Cagliari, sequestreati quattro milioni di giocattoli per un valore di otto milioni di euro

CAGLIARI, 22 DICEMBRE - La Guardia di finanza sarda avrebbe sequestrato quattro milioni di prodotti tra giocattoli, articoli per la scuola, cosmetici, prodotti per l'igiene, con marchi contraffatti e, quindi, potenzialmente pericolosi, in alcuni negozi cinesi di Cagliari e Sassari. L'operazione è stata condotta dai comandi provinciali delle Fiamme gialle, ed è stata chiamata “Natale sicuro”.

Quattro milioni di prodotti sequestrati che avrebbero fruttato circa otto milioni di euro. Cinque persone, tutte di nazionalità cinese, sono state denunciate con una sanzione amministrativa di centomila euro e il ritiro di un capannone abusivo.

Un centro di smistamento di merce contraffatta, inoltre, è stato trovato dai Baschi verdi delle Fiamme gialle nelle campagne di Decimomannu.

Chiara Fossati

immagine da www.siciliafan.it