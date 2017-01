Calabria, trovato kalashnikov in vecchio casolare

REGGIO CALABRIA, 3 GENNAIO- Al concludersi di un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dai Carabinieri della locale Stazione, dalla Compagnia Carabinieri di Palmi e dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, è stato rinvenuto nel comune Sinopoli un kalashnikov in buono stato d’efficienza.



L’arma è stata trovata in un casolare in disuso, nascosta in un’intercapedine nel pavimento, nella giornata di ieri.



Le forze dell’ordine l’hanno sequestrata ed è ora in custodia, in attesa di essere inviata ai laboratori dell’Arma per accertamenti tecnico-balistici.

(foto da Gazzetta del Sud)

Eleonora Ranelli