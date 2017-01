Calcio: Catanzaro, incontro Comune-societa\' su stadio

CATANZARO 30 GENNAIO - I rapporti fra l'amministrazione comunale e la societa' Catanzaro calcio sono state al centro dell'incontro che il sindaco, Sergio Abramo, ha avuto con la vicepresidente del club giallorosso, Gessica Cosentino. "Il colloquio avvenuto a Palazzo De Nobili - e' scritto in un comunicato - si e' protratto per circa un paio d'ore e ha consentito alle parti di continuare un percorso di reciproca collaborazione in merito alle questioni burocratiche e logistiche che riguardano lo stadio comunale Nicola Ceravolo e gli altri aspetti relativi il quotidiano confronto fra l'amministrazione e la principale societa' sportiva del capoluogo.

Alla riunione hanno partecipato gli assessori Filippo Mancuso (patrimonio) e Giampaolo Mungo (sport), il presidente del Consiglio comunale Ivan Cardamone, i dirigenti Gennaro Amato (lavori pubblici), Pasquale Costantino (servizi finanziari), Andrea Adelchi Ottaviano (patrimonio). La vicepresidente Cosentino e' stata affiancata dal dott. Antonio Repaci e dall'avv. Ettore Tigani. Le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente nelle prossime settimane".