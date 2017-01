Calcio. Coppa Calabria per Rappresentative: Trionfano Catanzaro e Cosenza (Foto)

Due finali al cardiopalma hanno incoronato i giallorossi per gli Allievi ed i rossoblu per i Giovanissimi

CATANZARO, 25 GENNAIO – E’ festa grande per le Delegazioni di Catanzaro e Cosenza al termine delle due finali giocate al Centro Tecnico Federale di Catanzaro. Gli allievi di Mister Ferragina alzano al cielo la Coppa Calabria per Rappresentative Trofeo Rosario Silipo per la categoria Allievi al termine di una gara conclusasi ai rigori. La Delegazione di Cosenza di mister Esposito trionfa nella finale Giovanissimi grazie alla rete firmata da Martino al 17’ della prima frazione di gioco.

Da segnalare che alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i familiari di Rosario Silipo, storico collaboratore del CR Calabria SGS, alla memoria del quale è stato intitolato il Trofeo, e che hanno ricevuto una targa ricordo dal Presidente Pierino Lo Guzzo. La Delegazione di Locri esce sconfitta in entrambe le gare dimostrando comunque sul campo di avere la stessa qualità degli avversari. Ricca di gol la finale Allievi: Catanzaro chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Perri su rigore, ma la ripresa si apre con il pareggio immediato di Locri realizzato da Pelle, sempre su rigore. Comito e compagni non ci stanno e ricominciano a macinare gioco trovando il nuovo vantaggio con Galli al 14’.A questo punto Locri butta il cuore oltre l’ostacolo e riprende in mano le redini dell’incontro, non creando tuttavia grossi pericoli per la retroguardia giallorossa. Ci vuole l’episodio che puntualmente arriva al 35’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo è sempre Pelle ad anticipare tutti con un perentorio stacco di testa che batte l’incolpevole Barbera. Nei minuti successivi la paura di perdere prende il sopravvento sulle due squadre e non accade più nulla di importante. Si va così ai supplementari, ma anche in questi venti minuti (dieci per tempo) non ci sono emozioni. Si va ai rigori e Catanzaro è più fortunata regalandosi così la gioia di alzare la Coppa Calabria tra le mura amiche. Nella finale Giovanissimi è una lotta serrata fin dalle prime battute: i ventidue scesi in campo lottano su ogni pallone e la gara è giocata perlopiù a centrocampo. Cosenza si porta in vantaggio, come detto, al 17’ grazie ad un colpo di testa di Martino che si fa trovare pronto ad approfittare di una uscita non impeccabile dell’ottimo Commisso, autore davvero di una prestazione importante.Locri non ci sta e sin da subito si impadronisce del centrocampo ed inizia il forcing alla ricerca del pari. Il primo tempo si chiude con Cosenza in vantaggio e nella ripresa è sempre Locri a fare la partita con Cosenza che cerca di colpire in contropiede. Proprio grazie a queste ripartenze, le occasioni migliori sono per i rossoblu che prima con Arnone e poi con Bezzon non riescono a trovare il raddoppio per le grandi parate di Commisso. A pochi minuti dal termine Locri trova il pareggio ma la rete è annullata per fuorigioco. Vane le proteste vibranti, ma la segnalazione è parsa giusta. La gara termina con la festa cosentina che così centra la seconda vittoria della propria Rappresentativa Giovanissimi su tre edizioni giocate.– Delegazione Locri 2-2 (8-7 d.c.r) (1-0)(1-2)Delegazione Catanzaro: Barbera, De Pace, Ienco, Vescio, Cerminara, Popa, Perri, Comito, Mercurio, Galli, De Masi. A disp. : Matera, Navigante, Scarpino, Primerano, Capicotto, Gullo, Rizzo, Carpino, Arena. All.: Sig. Ferragina StefanoRusso, Scrivo, Pisciuneri, Bruzzese, Mallamo, Ierinò, Giampaolo, Suraci, Portolesi, Manglaviti, Pelle. A disp.: Gallo, Oppedisano, Albanese, Morabito, Misogano, Racco, Panetta, Costera. All.: Sig. Loccisano MarioArbitro: Sabato (Sez. Catanzaro) Assistenti: Corticelli e Renda (Sez. Catanzaro)Marcatori: al 31’pt Perri (r) (CZ), al 6’ (r) ed al 35’ st Pelle (LO), al 14’st Galli (CZ)Rigori: Ierinò (gol), Comito (gol), Panetta (gol), Papon (gol), Portolesi (parato), Gullo (gol), Manglaviti (gol), De Pace (gol), Pelle (gol), Galli (parato), Costera (gol), Ienco (gol), Pasciuneri (palo), Arena (gol)– Delegazione Locri (1-0)(0-0)Rocca, Scalise, Mazzotta, Gervasi, Barbieri, Martino, Basile, Chiodo, Belcastro, Scarpelli, Golluscio. A disp.: Ammirati, Rizzuto, Stornaiuolo, Guardia, Presta, Tommasi, Arnone, De Chiara, Bezzon. All.: Sig. Esposito Francesco.Delegazione Locri: Commisso, Marte, Majore, Prochilo, Ientile, Pipicella, Stefano, Criaco, Romeo, Logozzo, Ierinò. A disp.: Marinaro, Calvelli, Deiana, De Leonardia, Ambesi, Ieraci, Rogolino, Pelle, Piccolo. All.: Sig. Frascà SilvioArbitro: Sig. Chiefalo (Sez. Catanzaro) Assistenti: (Corticelli e Renda (Sez. Catanzaro)Marcatori: al 17’pt Martino