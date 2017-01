Calcio, Coppa Italia: Fiorentina e Juventus avanti. La squadra di Allegri batte 3-2 l\'Atalanta

TORINO, 12 GENNAIO - Fiorentina e Juventus battono Chievo e Atalanta e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel match delle 18 la squadra di Paulo Sousa supera i gialloblu in pieno recupero grazie ad un rigore piuttosto dubbio conquistato e trasformato da Bernardeschi. Gara molto equilibrata nell’arco dei novanta minuti, con la squadra di Maran pronta a ribattere colpo su colpo con Floro Flores e Inglese davanti. Sul finire della prima frazione di gioco sciocchezza di Radovanov, che già ammonito interviene da dietro su Tomovic e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Nella ripresa la Fiorentina parte all’attacco e sfiora il vantaggio più volte con Bernardeschi, Chiesa e Kalinic. Zarate ricambia la cortesia di Radovanovic e ristabilisce la parità numerica. Il Chievo riprende coraggio e va a un passo dal vantaggio con Castro al 75’. Al 93’ quando la partita sembra avviarsi ai tempi supplementari l’arbitro Celi ravvisa un fallo di Gobbi su Bernardeschi e concede un calcio di rigore ai padroni di casa. Il numero dieci viola trasforma con freddezza e regala la qualificazione ai suoi, che ai quarti dovranno vedersela con il Napoli al San Paolo.

Ai quarti ci va anche la Juventus, che in serata supera l’Atalanta in una partita con cinque gol e tante emozioni. I bianconeri partono forte e dopo aver sfiorato il vantaggio con Mandzukic (palo), trovano la rete dell’1-0 con Dybala, che su sponda del croato fulmina Berisha con un sinistro che si infila all’angolino. Passano dieci minuti e l’argentino ricambia il favore mandando in porta Mandzukic, che batte nuovamente il portiere albanese dell’Atalanta e chiude il primo tempo sul 2-0.

Nella ripresa la Juventus prova a controllare il gioco ma al 72’ Konko trova un gol meraviglioso con un tiro che si infila all’incrocio e riapre la partita. Passano pochissimi minuti e D’Alessandro commette un fallo ingenuo su Lichtsteiner in area di rigore, consento a Pjanic di firmare il 3-1 che sembra chiudere nuovamente i giochi. L’Atalanta però non ci sta e a dieci minuti dal termine la riapre con il giovane Latte, che realizza il suo primo gol tra i professionisti. Ultimi minuti con la squadra di Allegri a protezione del risultato che consente di superare il turno e attendere la vincente del match tra Milan e Torino che, curiosamente, si sfideranno stasera a San Siro e domenica in campionato all’Olimpico.

Giuseppe Sanzi