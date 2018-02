Calcio. Fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, si parte il 21 Febbraio

Fase nazionale della Coppa Italia, si parte il 21 Febbraio In campo le 19 squadre regionali suddivise in otto raggruppamenti. Rese note dalla L.N.D. le disposizioni per gli organi di informazione e per eventuali dirette tv

ROMA 9 FEBBRAIO - Al via il prossimo 21 Febbraio la fase nazionale della 52° edizione della Coppa Italia Dilettanti, organizzata centralmente dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza vincenti le singole competizioni regionali. Il tabellone delle partecipanti sarà completato il prossimo 15 Febbraio all’esito della finale della Campania, rinviata per maltempo nei giorni scorsi.

Nella Regione del Trentino Alto Adige, invece, la manifestazione è stata organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, con la gara di finale disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali. Le 19 squadre qualificate al termine delle fasi regionali sono state suddivise in otto raggruppamenti. Le squadre dei gironi triangolari si incontrano in gare di sola andata, mentre le squadre degli accoppiamenti si affrontano in gare di andata e ritorno. Le vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale e alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente. La finalissima si disputerà con la tradizionale formula della gara unica e la squadra di Eccellenza vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/18 acquisirà, ai sensi dell’art. 49, NOIF, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018/2019, fermo quanto stabilito dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2017.

Programma e Regolamento, oggetto dei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 4 e n. 5 del 1° Luglio 2017, sono stati dettagliati dalla L.N.D. attraverso il Comunicato Ufficiale n. 203 del 9 Febbraio 2018, che contiene tutte le norme di svolgimento della Coppa Italia.

Per quanto riguarda le disposizioni relative all’accesso degli organi di informazione in occasione delle gare della Coppa Italia Dilettanti L.N.D., si richiamano all’attenzione i contenuti delle Circolari n. 8 e n.9, pubblicate dalla Lega Nazionale Dilettanti il 5 luglio 2017. Per le eventuali dirette televisive, le emittenti interessate devono fare richiesta alla L.N.D. entro e non oltre i sette giorni precedenti lo svolgimento della gara, per il rilascio della necessaria autorizzazione subordinato alla sottoscrizione dell’accordo economico con la L.N.D. Servizi che gestisce i relativi diritti. Le richieste che perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

LA FORMULA - Come consuetudine le 19 squadre qualificate per la fase nazionale sono state suddivise in tre Triangolari e cinque accoppiamenti.

Triangolari

Gir. A: Mariano, Pro Dronero, Valdivara 5 Terre

Gir. B: Belfiorese, San Luigi, St Georgen

Gir. G: Lagonegro, Vigor Trani, (Vincente Campania)

Chi vince la prima partita riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Accoppiamenti

Gir. C: Folgore Rubiera e Grosseto

Gir. D: Camerano e Massa Martana

Gir. E: Tonara e Unipomezia

Gir. F: Real Giulianova e Vastogirardi

Gir. H: Licata e Locri

In caso di parità di punteggio al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente.

Le 8 vincenti si affronteranno poi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno dai quarti di finale in poi, con la finale prevista invece in gara unica. Se la squadra vincente la Coppa ha già acquisito la promozione in D al termine del Campionato sarà la finalista a fare il salto di categoria. Se entrambe le finaliste hanno conquistato la promozione in campionato allora tramite sorteggio sarà individuata una delle semifinaliste che avrà diritto alla D. Infine se anche la semifinalista sorteggiata ha già conquistato la categoria superiore per il piazzamento in campionato sarà l’altra semifinalista a salire in Serie D.

PARTECIPAZIONE CALCIATORI - Alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti le Società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: 1 nato dall’1.1.1998 in poi ed 1 nato dall’1.1.1999 in poi (eccettuati i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate). L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara. Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

SOCIETÀ QUALIFICATE - Queste le società che hanno guadagnato il diritto a partecipare alla fase nazionale:

Abruzzo: Real Giulianova

Basilicata: Soccer Lagonegro 04

Calabria: Locri 1909

Campania: (da determinare)

Emilia Romagna: Folgore Rubiera

Friuli V.G.: San Luigi

Lazio: Unipomezia 1938

Liguria: Valdivara 5 Terre

Lombardia: Mariano

Marche: Camerano

Molise: Pol. Vastogirardi

Piemonte V.A: Pro Dronero

Puglia: Vigor Trani

Sardegna: Tonara

Sicilia: Licata

Toscana: Grosseto 1912

CPA Bolzano: Sport Club St. Georgen

Umbria: Massa Martana

Veneto: Belfiorese

IL PROGRAMMA

21 febbraio: 1^ fase triangolari – andata accoppiamenti

28 febbraio: 2^ gara triangolari – ritorno accoppiamenti

7 marzo: 3^ gara triangolari

14/21 marzo: Quarti di finale – andata/ritorno

4/11 aprile: Semifinali – andata/ritorno

18 aprile: Finale (da ufficializzare)

Il programma gare dei primi due turni

Mercoledì 21 febbraio – ore 14.30

Girone A: Mariano-Pro Dronero – c.s. comunale di Mariano Comense (Co). Riposa: Valdivara 5 Terre

Girone B: San Luigi-Belfiorese – campo via Felluga – Trieste – erba artificiale. Riposa St Georgen

Girone C: Grosseto-Folgore Rubiera – Stadio “Zecchini” – Grosseto

Girone D: B. Massa Martana-Camerano – comunale di Massa Martana (Pg)

Girone E: Tonara-Unipomezia – campo “Su Nuratze” di Tonara (Nu) erba artificiale

Girone F: Real Giulianova-Vastogirardi – Stadio “Rubens Fadini” di Giulianova (Te)

Girone G: Vigor Trani-Vincente Campania – comunale di Trani (Bt). Riposa: Lagonegro

Girone H: Licata-Locri – campo “Dino Liotta” di Licata (Ag) erba artificiale

Mercoledì 28 febbraio – ore 14.30

Girone A: 2^ gara triangolare

Girone B: 2^ gara Triangolare

Girone C: Folgore Rubiera-Grosseto – campo “A. Valeriani” di Rubiera (Re)

Girone D: Camerano-Massa Martana – comunale “D. Montenovo” di Camerano (An) erba artificiale

Girone E: Unipomezia-Tonara – comunale Via Varrone di Pomezia (Rm) erba artificiale

Girone F: Vastogirardi-Real Giulianova – stadio comunale di Agnone (Is) erba artificiale

Girone G: 2^ gara triangolare

Girone H: Locri-Licata – comunale di Locri (Rc)

Mercoledì 7 marzo – ore 14.30

Girone A: 3^ gara triangolare

Girone B: 3^ gara triangolare

Girone G: 3^ gara triangolare

Albo d'oro della Coppa Italia Dilettanti: Tante le squadre "blasonate" riuscite ad imporsi anche nella Coppa della LND, come Varese, Treviso, Cittadella, Savona, l’Ancona e nel 2016 anche la Sanremese. Va ricordato che fino al 1998/99 la Coppa Italia Dilettanti era assegnata alla vincente la finale tra la fase riservata al Campionato Nazionale Dilettanti e la fase tra le vincenti delle fasi regionali di Eccellenza e Promozione. Dal 1999/00 la competizione si è divisa in due Coppe tra esse separate, quella Dilettanti per le formazioni di Eccellenza e quella di Serie D.

1966-67 Impruneta; 1967-68 Stefer di Roma; 1968-69 Almas di Roma; 1969-70 Ponte San Pietro; 1970-71 Montebelluna; 1971-72 Valdinievole; 1972-73 Iesolo; 1973-74 Miranese; 1974-75 Banco di Roma; 1975-76 Soresinese; 1976-77 Casteggio; 1977-78 Sommacampagna; 1978-79 Ravanusa; 1979-80 Cittadella; 1980-81 Internapoli; 1981-82 Leffe; 1982-83 Lodigiani di Roma; 1983-84 Montevarchi; 1984-85 Rosignano; 1985-86 Policassino; 1986-87 Avezzano; 1987-88 Altamura; 1988-89 Sestese; 1989-90 Breno; 1990-91 Savona; 1991-92 Quinzano; 1992-93 Treviso; 1993-94 Varese; 1994-95 Iperzola; 1995-96 Alcamo; 1996-97 Astrea; 1997-98 Larcianese; 1998-99 Casale; 1999-00 Orlandina; 2000-01 Nola; 2001-02 Boys Caivanese, 2002-03 Ladispoli; 2003-04 Salò; 2004-05: Colognese Bg; 2005-06: Esperia Viareggio; 2006-07: Pontevecchio PG; 2007-08 Hinterreggio; 2008-09 Virtus Casarano; 2009-10 Tuttocuoio; 2010-2011 Ancona; 2011-12 Bisceglie;2012-13 Fermana; 2013-14 Campobasso; 2014-15 Virtus Francavilla; 2015-16 Unione Sanremo; 2016-17 Villabiagio