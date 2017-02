Calcio - Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti insieme per i terremotati

Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti insieme per i terremotati Il sostegno concreto del mondo del calcio per far ripartire le attività nelle zone colpite dal terremoto. Sibilia: “La LND deve coltivare il rapporto quotidiano con il territorio. Anche per questo ho voluto cominciare la mia presidenza nei territori martoriati dal sisma”.

L'AQUILA, 1 FEBBRAIO - “Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti insieme per i terremotati” è molto di più di uno slogan, piuttosto un impegno concreto per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma.

Lo aveva dichiarato il neo presidente della LND Cosimo Sibilia subito l’elezione di sabato scorso, “la mia prima uscita pubblica sarà tra i terremotati”, e l’invito è stato subito raccolto dal numero uno del calcio italiano Carlo Tavecchio che, dopo aver visitato Visso ed i paesi limitrofi prima di Natale, non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche alle zone dell’aquilano e del reatino. Quale migliore occasione dunque del derby di alta classifica del girone G della Serie D L’Aquila-Rieti (terminato 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Russo) per annunciare che FIGC e LND cammineranno fianco a fianco per l’attivazione di un progetto da sviluppare insieme al Commissario per la ricostruzione Errani e al Ministro dello Sport Lotti.L’obiettivo è riportare alla normalità l’attività delle piccole società, delle scuole calcio e delle decine di squadre costrette a fermarsi a causa degli eventi sismici. La contribuzione del mondo del calcio (500 mila della FIGC e 240 della LND), cui si aggiungerà quasi sicuramente anche la solidarietà concreta di UEFA e FIFA, è finalizzata a contrastare l’emergenza e consentire, tra le altre cose, l’acquisto di attrezzature sportive e di minibus per il trasporto dei bambini nel primo impianto disponibile. Prima di assistere alla gara sulle tribune dello stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia, Tavecchio e Sibilia, accompagnati dal presidente del Comitato Regionale Abruzzo Daniele Ortolano, hanno portato il loro saluto negli spogliatoi alle squadre e alla terna arbitrale, poi hanno donato ai rispettivi capitani due maglie azzurre in segno di condivisione e di partecipazione nazionale.“Dopo la scuola, nel nostro Paese il calcio rappresenta il più importante strumento di socialità – ha affermato Tavecchio, annunciando di voler portare a giocare nei prossimi mesi una Nazionale giovanile nel capoluogo abruzzese – ed è proprio con questo senso di responsabilità che il nostro mondo vuole contribuire, seppur tra mille difficoltà, al ritorno alla normalità per le popolazioni terremotate”."La Lega Nazionale Dilettanti ha una missione quotidiana: coltivare il rapporto con il territorio, far sentire la propria presenza e assicurare il proprio sostegno alle tredicimila società che rappresenta - ha dichiarato il presidente della Lnd Cosimo Sibilia -. I nostri tesserati sappiano che per loro saremo più che semplici interlocutori. Ecco perché ho voluto cominciare la mia presidenza qui, da queste zone bellissime e martoriate, che insieme alla Figc aiuteremo a ripartire".



















