Calcio Femminile: Torna in campo la Serie A - La B scende in campo alle 14.30

La 10^ giornata è in programma sabato 13 gennaio alle 14.30, Pink Bari-Tavagnacco in diretta Facebook LND. Il posticipo Res Roma-Fiorentina Women’s in diretta su RaiSport domenica 14 alle 15.45. La B scende in campo alle 14.30

ROMA, 12 GENNAIO – Ci siamo, dopo la pausa per le festività torna la Serie A con le partite della 10^ giornata in programma sabato 13 gennaio alle ore 14.30. Il 2018 per il calcio femminile si apre all'insegna della rinnovata visibilità mediatica per raggiungere il target di pubblico più ampio possibile. Il Dipartimento quindi continua nel percorso già intrapreso ad inizio stagione. Pink Bari-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it.

Con il passare delle giornate i numeri delle dirette su Fb LND, che ormai ha abbattuto il muro dei 370.000 like, stanno raggiungendo quote importanti: le nove partite già trasmesse complessivamente hanno raggiunto più di due milioni di persone. Il turno si chiuderà domenica 14 alle 15.45 con il posticipo Res Roma-Fiorentina Women’s in programma allo stadio “Tre Fontane” di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta su RaiSport con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico Patrizia Panico. Il connubio tra Rai e calcio femminile si sta dimostrando vincente, le prime due partite trasmesse hanno superato entrambe lo 0,40% di share accarezzando l’invidiabile quota dei 100.000 contatti.Le designazioni arbitraliAtalanta-Ravenna Women (Christophe Barmasse di Aosta), Empoli Ladies-Brescia (Stefania Menicucci di Lanciano), AGSM Verona-Sassuolo (Silvia Gasperotti di Rovereto), Pink Bari-Tavagnacco (Enrico Gigliotti di Cosenza), Juventus-Chievo (Deborah Bianchi di Prato), Res Roma-Fiorentina Women’s (Daljit Singh di Macerata).SERIE BLa 16^ giornata della Serie B (la 13^ e ultima d’andata per i gironi B e D) si gioca domenica 14 gennaio alle ore 14.30. Due le variazioni d’orario, alle 16.45 prende il via Marcon-Milan Ladies, alle 17.30 Luserna-Musiello Saluzzo (campo “Alessio Parlato” di Torino).Le designazioni arbitraliGirone AMolassana Boero-Lavagnese (Federico Masilunas di Pisa), Pisa-Florentia (Gabriele Pette di Bologna), Luserna-Musiello Saluzzo (Kevin Bonacina di Bergamo), Juventus Torino-Romagnano (Alessio Schiavon di Treviso), Torino-Novese (Riccardo Fichera di Milano), Ligorna-Amicizia Lagaccio (Matteo Franzoni di Lovere), Arezzo-Lucchese (Marco Marchioni di Rieti).Girone BRiozzese-Caprera (Michele Molinaroli di Piacenza), Atletico Oristano-Fiammamonza (Sebastian Petrov di Roma 1), Azalle-Padova (Michele Cirio di Savona), Real Meda-Orobica (Matteo Canci di Carrara), Marcon-Milan Ladies (Andrea Faccini di Parma), Sassari Torres-Como (Antonio Romanelli di Lanciano)Girone CLa Saponeria Unigross-Women Castelnuovo (Alessio Ferranti di Perugia), Graphistudio Pordenone-Unterland Damen (Thomas Bonci di Pesaro), Riccione-Jesina (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Brixen-Trento (Ernesto Pinchetti di Sesto San Giovanni), Bologna-Imolese (Johannes Tappeiner di Merano), Permac Vittorio Veneto-Fortitudo Mozzecane (Francesco Fabello di Trento), Castelvecchio-San Marino (Luca Selvatici di Rovigo), Pro San Bonifacio-Vicenza (Edoardo Papale di Torino).Girone DRoma Decimoquarto-Roma (Cristiano Ursini di Pescara), Salento Women Soccer-Chieti (Leonardo Mastrodomenico di Benevento), Latina-Grifone Gialloverde (Paul Leonard Mihalache di Terni), Virtus Partenope-Apulia Trani (Valerio Pezzopane de l’Aquila), Lazio Women-Nebrodi (Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto), Catania-Napoli Dream Team (Tonino Fiore di Paola).