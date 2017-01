Calcio, Fifa approva il Mondiale a 48 squadre

ZURIGO, 10 GENNAIO - Il Consiglio della Federcalcio Mondiale, riunitosi quest'oggi a Zurigo, ha deciso con voto unanime dei membri che dal torneo del 2026 le squadre partecipanti alla fase finale del Mondiale saranno 48, invece delle 32 attuali.

Per le due prossime edizioni del 2018 in Russia e del 2022 in Qatar, però, resterà in vigore l'attuale formula vigente, mentre, a partire dal Mondiale del 2026 il torneo calcistico verrà strutturato in 16 gruppi eliminatori di tre squadre e le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno ai sedicesimi di finale.

La proposta, approvata oggi dalla Fifa, era stata avanzata dal presidente della Federcalcio Mondiale Gianni Infantino. Dalle prime informazioni finora rese note alla stampa, si evince che la fase finale dei Mondiali del 2026 durerà poco più di un mese. Si giocheranno 80 partite, ma per gli ulteriori dettagli occorrerà attendere la nota ufficiale della FIFA, che verrà pubblicata nel corso della giornata odierna.

Luigi Cacciatori

Immagine da theguardian.com