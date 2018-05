Calcio. Juniores Cup 2018: Rappresentativa "E" sul tetto d'Italia!

Juniores Cup 2018: Rappresentativa “E” sul tetto d’Italia! Con un gol per tempo la Rappresentativa del girone ”E” supera la “C” e si aggiudica l’edizione 2018. Il gol di Balde tiene il match aperto fino al triplice fischio ma il pareggio non arriva

LIDO DI CAMAIORE, 13 MAGGIO – Si chiude con la festa in campo dei ragazzi di mister Lucio Bernardini l’edizione 2018 della Juniores Cup. Al Comunale del Lido di Camaiore la Rappresentativa del girone “E” supera quella del “C” con il punteggio di 2 – 1 al termine di una gara bella, combattuta ed aperta sino al termine per effetto del gol di Kaabu Balde (Virtus Verona) al 5’ della ripresa.

Una rete “pesante” che accorciava le distanze portando la propria squadra sull’ 1 – 2 rimasto però invariato fino al triplice fischio. Il primo tempo, cominciato dopo un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente della LND Elio Giulivi, si è sviluppato con una lunga fase di studio reciproca, prima che il risultato venisse sbloccato dal pallonetto vincente di Amine Sakhi (Albissola), con la complicità di un rimpallo favorevole in area. La Selezione del girone “C” reagisce e sfiora il pari in un paio di circostanze ma la difesa avversaria tiene fino al duplice fischio del sig. Bertolini di Livorno. Pronti via e la ripresa si apre con la rete del raddoppio a favore della Rappresentativa “E” (Liguria, Toscana), grazie al diagonale di Sebastiano Galloni (Seravezza) al primo minuto. I ragazzi di mister Sergio Arnosti (C – F.V. Giulia, Veneto) si riorganizzano e accorciano quattro minuti più tardi con Kaabu Balde regalando una ripresa “scintillante” ma senza riuscire a trovare il pareggio.



Il Coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND Luigi Barbiero ha espresso grande soddisfazione per quanto si è visto durante il Torneo: “Faccio i miei complimenti ad entrambe le formazioni per lo spettacolo offerto in questa bellissima finale. Ringrazio in primis il Presidente Cosimo Sibilia per il convinto sostegno a questa manifestazione, le Società per aver mandato i ragazzi e tutti gli addetti ai lavori per l’impegno e la serietà mostrata. E’ stata un’edizione di altissima qualità tecnica. I calciatori del 2000/2001 che sono scesi in campo hanno confermato l’alto livello del Campionato di Serie D e delle politiche rivolte alla crescita della “cantera” nazionale. Testimonianza è stata data anche dalla folta presenza di osservatori che, fin dalla prima giornata, hanno seguito il Torneo. Infine rivolgo un pensiero al compianto Elio Giulivi stringendomi al dolore di amici e parenti”.



Rappresentativa “C” – Rappresentativa “E” 1 – 2

Rappresentativa “C” (F.V.Giulia, Veneto): Castaldo, Basei, Boscain, Cescon, Trevisan, Ghione, Balde, Montemezzo, Cuzzi, Cossalter, Zoldak, Boniardi, Zuliani, Tessari, Sambugaro, Pistolato, Ciancio, Righetti, Paludetto, Coppola. All: Arnosti.

Rappresentativa “E” (Liguria, Toscana): Agozzino, Bagnato, Baroni, Batocchioni, Botteghin, Buonocore, Carlucci, Di Fabrizio, Ficarra, Galloni, Niecchi, Ferrari, Iavarone, Lala, Lazzaretti, Lazzarini, Lecchini, Più, Sakhi, Sanchez. All: Bernardini

Arbitri: Bertolini, Nasca e Andracchio della sezione di Livorno

Marcatori: 32’ pt Sakhi (E), 1’ st Galloni (E), 5’ st Baldi (C)



Il programma completo

Martedì 8 maggio – Prima giornata triangolari

Ore 15: Rappresentativa “H” – Rappresentativa “C” 1-3

Stadio Comunale di Via Trento, 1 a VIAREGGIO (riposa Rappresentativa “”I”)

Arbitri: Buchignani, Matteucci e Toschi della sezione di Livorno

Marcatori: 33’ pt Cossalter (C), 40’ pt rig. Cossalter (C), 7’ st Righetti (C), 40’ st Cardea (H).

Ore 16.30: Rappresentativa “D” – Rappresentativa “A” 0 – 2

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore (riposta Rappresentativa “B”)

Arbitri: Perlamagna, Pirelli e Nardini della sezione di Carrara

Marcatori: 26’ pt Usei, 42’ st Segalini

Ore 18,00: Rappresentativa “F” – Rappresentativa “E” 0 – 1

Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi (riposa Rappresentativa “G”)

Arbitri: Ferretti, Mariottini e Mantella della sezione di Livorno



Marcatori: 27’ pt Galloni

Mercoledì 9 maggio – Seconda giornata triangolari

Ore 15,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “G” – “F” 1 - 0

Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a Viareggio

Arbitri: Cremone (Pisa), Nicolangelo (Pisa), Nardini (Carrara)

Marcatori: 15’ pt Pellegrini

Ore 16.30 seconda gara triangolare: Rappresentativa “B” – “D” 1 - 2

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: Ricci (Viareggio), Luti (Livorno), Gioffredi (Lucca)

Marcatori: 30’ pt Lombardi (D), 42’ pt Galanti (D), 5’ st Banfi (B).

Ore 18,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “I” – “H” 1 – 2

Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi

Arbitri: De Marco (Lucca), Palermo (Pisa), Pignatelli (Viareggio)

Marcatori: 8’ pt Cardea (H), 40 ‘ st Pizzo (I), 44’ st Giordano (H)

Giovedì 10 maggio – Terza giornata triangolari ore 16

Rappresentativa “B” – “A” 0 - 5

Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a Viareggio

Arbitri: Leoni (Pisa), Cantore (Firenze), Kika (Pisa)

Marcatori: 21’ pt Tampellini, 1’ st Vono, 22’ st Vono, 46’ st Perotti, 48’ st Nessi (B) autorete.

Rappresentativa “I” – “C” 0 - 6

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: Ceraldo, Lombardi, Pucci della sezione di Pontedera

Marcatori: 15’ pt Paludetto, 17’ pt Zoldak, 24’ pt Righetti, 44’ pt Paludetto, 25’ st Ciancio, 34’ st Paludetto

Rappresentativa “G” – “E” 0 – 0 / 4 – 5 dcr

Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore

Venerdì 11 maggio – SEMIFINALI

Ore 15.30 “G” – “C” 1 – 1 / 2 – 5 dcr

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: D’Orsi (Prato), Cantore (Firenze), Gelli (Prato)

Marcatori: 21’ pt Dioguardi (G), 44’ pt Trevisan (C)

Ore 17.30 “E” – “A” 0 – 0 / 3 – 1 dcr

Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore

Arbitri: Biagini (Lucca), Cecchini e Onorati (Carrara)

Sabato 12 maggio – FINALE

Rappresentativa “C” – Rappresentativa “E” 1 - 2

Ore 11,00 c/0 Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore