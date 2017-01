Calcio: Nazionale U18 LND, concluso il raduno con i calciatori della Serie D

Nazionale U18 LND, concluso il raduno con i calciatori della Serie D

POMEZIA, 18 GENNAIO - Si è chiuso nel pomeriggio con una partita a ranghi contrapposti lo stage della Nazionale Under 18 a Pomezia, il primo di questa stagione dedicato esclusivamente ai calciatori appartenenti a società di Serie D.

Dopo aver girato l’Italia col suo staff per visionare i talenti dei campionati regionali, per mister Statuto sono stati due giorni intensi per vedere da vicino i migliori prospetti della quarta serie e fare un primo bilancio in vista della partecipazione al prossimo torneo “Roma Caput Mundi”.Rispetto alla lista dei convocati iniziali (clicca qui per elenco e squadre di appartenenza) sono stati integrati il difensore del Rieti De Gennaro e l’attaccante dell’Anzio Di Magno, rimasto invece a casa il portiere del Monticelli Orsini per i problemi di viabilità dovuti alle condizioni meteo.“Il lavoro che stiamo portando avanti in questa stagione tra raduni territoriali e stage dedicati è impegnativo e stimolante allo stesso tempo – ha commentato Statuto al termine dell’ultimo allenamento – Nei campionati LND ci sono tantissimi ragazzi che meritano una chance per arrivare alle categorie superiori, noi ce la stiamo mettendo tutta per visionarne il più possibile. Nei prossimi mesi avremo la possibilità di confrontarci in alcuni tornei molto importanti, sono certo di avere a disposizione molti elementi validi con cui costruire un bel gruppo”Borghetto; Ghidoni, Donati, Esposito, Pizzul; Fabbri, Quarzago, Zago, Mauceri; Pisano, Dell’Otto. A disp: Caparro, Di Magno; De Gennaro.: Zonta; Belardelli, Tarasco, Barison, De Gregorio; Sala, Bachis, Seno, Tomaselli; Alessandrelli, Cossalter. A disp: FoglieniReti: 5’st rig. Tarasco, 14’st Sala, 28’ e 32’st Alessandrelli



