Calcio, Premier League: solo pari per Liverpool e Arsenal. Il Chelsea può allungare

LONDRA, 4 GENNAIO - In Premier League sembrano fare tutte il gioco del Chelsea. Sia Liverpool che Arsenal infatti, seconda e terza in classifica prima di questo turno, non vanno oltre il pari contro Sunderland e Bournemouth e offrono la possibilità i Blues di allungare in classifica.

Dopo la vittoria contro il Manchester City la squadra di Klopp parte bene anche contro il Sunderland e passa con Sturridge al 19’, ma sei minuti dopo arriva il primo rigore della giornata per i Black Cats, per un fallo di Klavan su Ndong. Sul dischetto si presenta Defoe che batte Mignolet e firma il pari. Mané riporta avanti i Reds al 72’ con un tocco nell’area piccola, ma il segenalese con un fallo di mano consegna al Sunderland il secondo penalty: dagli undici metri va ancora Defoe che firma il 2-2 e salva la panchina di Moyes.

Partita pazza tra Bournemouth e Arsenal. I Gunners vanno sotto per 3-0, colpiti dai gol Daniels, Wilson e Fraser, bravi a sfruttare delle grosse ingenuità difensive. La squadra di Wenger però trova la forza di rimontare negli ultimi 20', trovando il pari con il gol del solito Giroud a tempo ormai scaduto. La squadra di Wenger deve così interrompere la striscia di vittorie e viene scavalcata dal Manchester City, vittorioso contro il Burnley.

Questa sera tocca al Chelsea, impegnato nel difficile derby contro il Tottenham a Wembley. Gli Spurs, ancora imbattuti in casa in questo campionato, vogliono interrompere l’incredibile serie di tredici vittorie consecutive dei Blues e portarsi, in caso di vittoria, al terzo posto in classifica alla pari del Manchester City. Il bomber di Pochettino, Harry Kane, promette battaglia contro i rivali in uno dei derby più sentiti di Londra insieme a Dele Alli e Christian Eriksen.



Giuseppe Sanzi

(fonte immagine eurosport.com)